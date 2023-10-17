В Крыму за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

В ночь на вторник, 17 октября, на подлёте к Крыму были сбиты или подавлены восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

"За ночь на подлёте к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Он также поблагодарил российских военных за чёткую и слаженную работу.