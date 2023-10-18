Российские войска с начала СВО уничтожили более 8 тысяч украинских беспилотников

С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили более восьми тысяч украинских беспилотников, такие данные приводит Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолёт, 251 вертолёт, 8004 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении ведомства.