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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 12:49

Российские войска с начала СВО уничтожили более 8 тысяч украинских беспилотников

С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили более восьми тысяч украинских беспилотников, такие данные приводит Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолёт, 251 вертолёт, 8004 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении ведомства.

При этом только за последние сутки уничтожен 51 дрон в районах Донецка, Червоной Дибровы, Лозового, Каменского, Червоногорки, Новофёдоровки, Казачьих Лагерей, Саг и Жовтневого.

Обломки беспилотника обнаружили в поле в Саратовской области
Обломки беспилотника обнаружили в поле в Саратовской области

Кстати, сегодняшней ночью российскими силами было уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря.

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Александра Вишнякова
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