Российские войска с начала СВО уничтожили более 8 тысяч украинских беспилотников
С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили более восьми тысяч украинских беспилотников, такие данные приводит Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолёт, 251 вертолёт, 8004 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении ведомства.
При этом только за последние сутки уничтожен 51 дрон в районах Донецка, Червоной Дибровы, Лозового, Каменского, Червоногорки, Новофёдоровки, Казачьих Лагерей, Саг и Жовтневого.
Кстати, сегодняшней ночью российскими силами было уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря.
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