Военный эксперт объяснил рекорд по числу сбитых самолётов ВСУ
Эксперт Артамонов связал успех уничтожения самолётов ВСУ с активной фазой СВО
Российская армия переходит к наступательным действиям, прощупывая украинскую оборону. Об этом "Царьграду" сказал военный эксперт Александр Артамонов, комментируя существенно увеличившееся число сбитых самолётов ВСУ.
"Твёрдое решение принято к определённым активным боевым действиям при сохранении, насколько я понимаю, логики обороны, начались ограниченные наступательные действия по точечным направлениям. То есть прощупывание линии", — пояснил он.
По его словам, всё это привело и к активной работе наших лётчиков по ликвидации противника. Кроме того, удалось нарастить число боекомплектов, которые раньше были в дефиците. Артамонов уверен, что все факторы в совокупности стали причиной большого количества сбитых украинских истребителей.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А с начала спецоперации Российская армия уничтожила уже более 500 вражеских истребителей и свыше 250 вертолётов.
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