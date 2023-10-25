ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 13:58
7135

Военный эксперт объяснил рекорд по числу сбитых самолётов ВСУ

Эксперт Артамонов связал успех уничтожения самолётов ВСУ с активной фазой СВО

Российская армия переходит к наступательным действиям, прощупывая украинскую оборону. Об этом "Царьграду" сказал военный эксперт Александр Артамонов, комментируя существенно увеличившееся число сбитых самолётов ВСУ.

"Твёрдое решение принято к определённым активным боевым действиям при сохранении, насколько я понимаю, логики обороны, начались ограниченные наступательные действия по точечным направлениям. То есть прощупывание линии", — пояснил он.

По его словам, всё это привело и к активной работе наших лётчиков по ликвидации противника. Кроме того, удалось нарастить число боекомплектов, которые раньше были в дефиците. Артамонов уверен, что все факторы в совокупности стали причиной большого количества сбитых украинских истребителей.

Перехваченный радиосигнал помог российским военным взломать тактику дронов-камикадзе ВСУ
Перехваченный радиосигнал помог российским военным взломать тактику дронов-камикадзе ВСУ

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А с начала спецоперации Российская армия уничтожила уже более 500 вражеских истребителей и свыше 250 вертолётов.

BannerImage

Getty Images / Scott Olson

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar