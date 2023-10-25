Военный эксперт объяснил рекорд по числу сбитых самолётов ВСУ

По его словам, всё это привело и к активной работе наших лётчиков по ликвидации противника. Кроме того, удалось нарастить число боекомплектов, которые раньше были в дефиците. Артамонов уверен, что все факторы в совокупности стали причиной большого количества сбитых украинских истребителей.