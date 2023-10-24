Перехваченный радиосигнал помог российским военным взломать тактику дронов-камикадзе ВСУ

Российские военные раскрыли тактику дронов-камикадзе ВСУ, перехватив радиосигнал. Об этом рассказал оператор FPV-дрона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота РФ, действующей в составе Южного военного округа.

Оператор с позывным Каспер объяснил, что для украинских беспилотников свойственна "свободная охота", при которой цель определяется в случае её появления, когда аппарат уже в небе. При этом обычно боевая работа дронов-камикадзе подразумевает удары по заданным заранее мишеням, которые выявила аэроразведка.

"Дрон противника пытается как можно глубже залететь в наш непосредственный тыл или на передовые линии, ищет пути снабжения, дороги какие-то и находится там, просто висит или летает возле этой дороги, пока не заметит цель. То есть он не идёт на какую-то цель непосредственно, он её сам ищет", — пояснил Каспер в беседе с РИА "Новости".

Российский боец отметил ещё одну особенность тактики ВСУ. По его оценке, счёт беспилотникам они не ведут: когда у аппарата садится батарейка, он просто падает и взрывается, а вместо него запускается новый.