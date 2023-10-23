Морские дроны, которыми СБУ атаковала Крымский мост, оказались с американской "пропиской"

Беспилотники, с помощью которых украинские спецслужбы 17 июля 2023 года атаковали Крымский мост , были разработаны с участием западных специалистов, в том числе представителей Центрального разведывательного управления США. Такими данными поделилась в своём расследовании в понедельник, 23 октября, газета The Washington Post .

Источники издания утверждают, что Служба безопасности Украины осуществила второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого и задействовала морские дроны, разработанные в рамках секретной операции ЦРУ и других западных разведслужб. При этом украинские силовики, как выяснила газета, заранее предупреждали западных кураторов о наиболее крупных планируемых ударах, но последнее слово, судя по всему, было за Киевом. Так, в некоторых случаях, включая подрыв Крымского моста с помощью грузовика, который произошёл год назад, американские чиновники выражали опасения, но СБУ всё равно пошла на это преступление.