Морские дроны, которыми СБУ атаковала Крымский мост, оказались с американской "пропиской"
Washington Post: ЦРУ помогло Киеву создать дроны для удара по Крымскому мосту
Беспилотники, с помощью которых украинские спецслужбы 17 июля 2023 года атаковали Крымский мост, были разработаны с участием западных специалистов, в том числе представителей Центрального разведывательного управления США. Такими данными поделилась в своём расследовании в понедельник, 23 октября, газета The Washington Post.
Источники издания утверждают, что Служба безопасности Украины осуществила второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого и задействовала морские дроны, разработанные в рамках секретной операции ЦРУ и других западных разведслужб. При этом украинские силовики, как выяснила газета, заранее предупреждали западных кураторов о наиболее крупных планируемых ударах, но последнее слово, судя по всему, было за Киевом. Так, в некоторых случаях, включая подрыв Крымского моста с помощью грузовика, который произошёл год назад, американские чиновники выражали опасения, но СБУ всё равно пошла на это преступление.
Напомним, что прошлым летом Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив дорожное полотно. Русские хакеры выяснили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.
Rosavtodor.ru