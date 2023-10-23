Регион

Уведомления отключены

23 октября, 13:40
8544

Морские дроны, которыми СБУ атаковала Крымский мост, оказались с американской "пропиской"

Washington Post: ЦРУ помогло Киеву создать дроны для удара по Крымскому мосту

Беспилотники, с помощью которых украинские спецслужбы 17 июля 2023 года атаковали Крымский мост, были разработаны с участием западных специалистов, в том числе представителей Центрального разведывательного управления США. Такими данными поделилась в своём расследовании в понедельник, 23 октября, газета The Washington Post.

Источники издания утверждают, что Служба безопасности Украины осуществила второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого и задействовала морские дроны, разработанные в рамках секретной операции ЦРУ и других западных разведслужб. При этом украинские силовики, как выяснила газета, заранее предупреждали западных кураторов о наиболее крупных планируемых ударах, но последнее слово, судя по всему, было за Киевом. Так, в некоторых случаях, включая подрыв Крымского моста с помощью грузовика, который произошёл год назад, американские чиновники выражали опасения, но СБУ всё равно пошла на это преступление.

В США рассказали, как ЦРУ помогло Киеву убить Дугину и устроить взрывы на Крымском мосту

В США рассказали, как ЦРУ помогло Киеву убить Дугину и устроить взрывы на Крымском мосту

Напомним, что прошлым летом Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив дорожное полотно. Русские хакеры выяснили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.

Обложка ©

Rosavtodor.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Крым, Республика
  • Севастополь
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров