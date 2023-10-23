В США рассказали, как ЦРУ помогло Киеву убить Дугину и устроить взрывы на Крымском мосту
WP: За убийством Дугиной стоят оперативники СБУ, подготовленные ЦРУ
К убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, к этой и другим операциям СБУ готовилась в тесном сотрудничестве со специалистами из ЦРУ США.
Как утверждают неназванные собеседники издания, компоненты взрывчатки, которой убили Дугину, удалось провезти через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламлённой машине. За рулём была та самая Наталья Вовк, с ней её 12-летняя дочь. Вместе с тем, по данным издания, целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец — философ Александр Дугин. При этом издание утверждает, что американская сторона, помимо обучения новобранцев, регулярно передаёт Киеву передовые системы наблюдения и разведданные. По сей день ЦРУ активно работает на Украине. В материале говорится, что СБУ также несёт ответственность за взрывы на Крымском мосту, атаки БПЛА по Кремлю. К слову, диверсантов тоже готовило ЦРУ. При этом, уточняют журналисты, Владимир Зеленский был в курсе всех операций, а вот западных партнёров украинцы порой не ставили в известность о планирующихся манёврах.
"Пристрастие Украины к смертоносным операциям осложнило её сотрудничество с ЦРУ, вызвав опасения по поводу причастности ведомства и породив беспокойство среди некоторых официальных лиц в Киеве и Вашингтоне", — пишет автор материала.
Кроме того, оперативники СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины совершили десятки убийств российских официальных лиц в новых регионах РФ. Украинские спецслужбы причастны в том числе к убийству военкора Владлена Татарского.
Напомним, Дарья Дугина была убита в ночь с 20 на 21 августа 2022 года, её автомобиль был подорван в Подмосковье. Отец журналистки — философ Александр Дугин — перед этим пересел в другую машину. По данным ФСБ, за преступлением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в уголовном деле оказались и другие фигуранты, двое из них получили по 3,5 года колонии.
LIFE / Павел Баранов