К убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет американская газета The Washington Post , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, к этой и другим операциям СБУ готовилась в тесном сотрудничестве со специалистами из ЦРУ США.

Как утверждают неназванные собеседники издания, компоненты взрывчатки, которой убили Дугину, удалось провезти через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламлённой машине. За рулём была та самая Наталья Вовк, с ней её 12-летняя дочь. Вместе с тем, по данным издания, целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец — философ Александр Дугин. При этом издание утверждает, что американская сторона, помимо обучения новобранцев, регулярно передаёт Киеву передовые системы наблюдения и разведданные. По сей день ЦРУ активно работает на Украине. В материале говорится, что СБУ также несёт ответственность за взрывы на Крымском мосту, атаки БПЛА по Кремлю. К слову, диверсантов тоже готовило ЦРУ. При этом, уточняют журналисты, Владимир Зеленский был в курсе всех операций, а вот западных партнёров украинцы порой не ставили в известность о планирующихся манёврах.