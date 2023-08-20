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20 августа, 06:57

"Для нас она своя": В Донецке назвали улицу в честь Дугиной

Пушилин: В честь Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке

<p>Дарья Дугина во время поездки в Донецк около школы, разрушенной украинскими снарядами. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/pushilindenis/3720" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пушилин Д.В.</a></p>

Дарья Дугина во время поездки в Донецк около школы, разрушенной украинскими снарядами. Обложка © T.me / Пушилин Д.В.

В Донецке назвали улицу в честь погибшей год назад от рук украинских спецслужб журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Год назад ушла из жизни Даша Дугина… Преступный киевский режим оборвал её жизнь терактом — настолько был велик страх перед активной бесстрашной русской девушкой, перед правдой, которую несла людям Дарья", — написал он в своём телеграм-канале.

Пушилин напомнил, что Дарья была настоящим патриотом. Она активно поддерживала проведение спецоперации и понимала корни военного конфликта, утверждая, что Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом, с глобализмом.

"Для нас она своя. Не раз Даша была в республике, вот и на фото запечатлена возле разрушенной украинскими снарядами донецкой школы. В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу её именем", — добавил политик.

Теперь улица имени Дарьи Дугиной в Донецке проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, уточнил он.

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Напомним, журналистку и политолога Дарью Дугину убили в августе прошлого года в Московской области. Её автомобиль взорвался после фестиваля в поддержку Донбасса. Правоохранители выяснили, что за этим стоят украинские спецслужбы: исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Украины Наталья Вовк, вспыли и другие фигуранты, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. Также СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что памятник Дарье Дугиной установят в Москве. Как уточняли в Общественной палате РФ, монумент появится в Миусском сквере. Кроме того, бюст журналистки будет установлен и на месте её гибели в Одинцовском районе Московской области.

Николь Вербер
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