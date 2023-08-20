"Для нас она своя": В Донецке назвали улицу в честь Дугиной

В Донецке назвали улицу в честь погибшей год назад от рук украинских спецслужб журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Год назад ушла из жизни Даша Дугина… Преступный киевский режим оборвал её жизнь терактом — настолько был велик страх перед активной бесстрашной русской девушкой, перед правдой, которую несла людям Дарья", — написал он в своём телеграм-канале.

Пушилин напомнил, что Дарья была настоящим патриотом. Она активно поддерживала проведение спецоперации и понимала корни военного конфликта, утверждая, что Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом, с глобализмом.

"Для нас она своя. Не раз Даша была в республике, вот и на фото запечатлена возле разрушенной украинскими снарядами донецкой школы. В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу её именем", — добавил политик.

Теперь улица имени Дарьи Дугиной в Донецке проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, уточнил он.