СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной
СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье журналистки Дарье Дугиной, убитой в августе прошлого года. Об этом сообщил председатель Следкома Александр Бастрыкин.
"Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии", — сказал Бастрыкин в интервью РИА "Новости".
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Автомобиль журналистки взорвался, когда она возвращалась с фестиваля в поддержку Донбасса. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Украины Наталья Вовк. Также в деле оказались и другие фигуранты. Двое из них уже получили по 3,5 года колонии за подделку свидетельства о регистрации авто, на котором организаторы убийства Дугиной выехали из России.