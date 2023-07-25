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25 июля, 07:44

СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной

СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье журналистки Дарье Дугиной, убитой в августе прошлого года. Об этом сообщил председатель Следкома Александр Бастрыкин.

"Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии", сказал Бастрыкин в интервью РИА "Новости".

Памятник Дарье Дугиной установят в Москве

Памятник Дарье Дугиной установят в Москве

Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Автомобиль журналистки взорвался, когда она возвращалась с фестиваля в поддержку Донбасса. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Украины Наталья Вовк. Также в деле оказались и другие фигуранты. Двое из них уже получили по 3,5 года колонии за подделку свидетельства о регистрации авто, на котором организаторы убийства Дугиной выехали из России.

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vk / dashadushanasha

Александра Вишнякова
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