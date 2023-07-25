СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной

СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье журналистки Дарье Дугиной, убитой в августе прошлого года. Об этом сообщил председатель Следкома Александр Бастрыкин.

"Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии", — сказал Бастрыкин в интервью РИА "Новости".