ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре ВСУ и базам горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, поражались пункты размещения военнослужащих ВСУ, украинских националистов и иностранных наёмников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.