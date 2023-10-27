Российские военные разгромили важные объекты ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 19 ударов по важным объектам ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре ВСУ и базам горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Кроме того, по данным ведомства, поражались пункты размещения военнослужащих ВСУ, украинских националистов и иностранных наёмников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.
Ранее Лайф писал, что российские войска за сутки уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ТАСС / Алексей Коновалов