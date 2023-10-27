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Регион
Опубликовано 27 октября 2023, 11:40
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Российские военные разгромили важные объекты ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 19 ударов по важным объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре ВСУ и базам горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, поражались пункты размещения военнослужащих ВСУ, украинских националистов и иностранных наёмников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.

За неделю в плен ВС РФ добровольно сдались 54 украинских военных
За неделю в плен ВС РФ добровольно сдались 54 украинских военных

Ранее Лайф писал, что российские войска за сутки уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
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