Российские войска за сутки уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ задействовали в атаке на этом участке около десяти единиц тяжёлой техники, из них минимум шесть танков "Леопард".

"Как минимум шесть единиц из них были Leopard. Наши отработали по ним "Солнцепёком" и дронами. Как минимум четыре танка Leopard уничтожено на этом участке", — цитирует Рогова ТАСС.