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Регион
Опубликовано 27 октября 2023, 08:09
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Российские войска уничтожили четыре танка Leopard между Работиным и Вербовым

Рогов заявил об уничтожении четырёх танков Leopard между Работиным и Вербовым

Российские войска за сутки уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ задействовали в атаке на этом участке около десяти единиц тяжёлой техники, из них минимум шесть танков "Леопард".

"Как минимум шесть единиц из них были Leopard. Наши отработали по ним "Солнцепёком" и дронами. Как минимум четыре танка Leopard уничтожено на этом участке", цитирует Рогова ТАСС.

ВСУ понесли самую тяжёлую потерю, лишившись сразу трёх танков Leopard 2
ВСУ понесли самую тяжёлую потерю, лишившись сразу трёх танков Leopard 2

А накануне, 26 октября, в Минобороны подтвердили, что за прошлые сутки на Запорожском направлении российские военные уничтожили три танка противника, в том числе два германских Leopard.

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Александра Вишнякова
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