ВСУ понесли самую тяжёлую потерю, лишившись сразу трёх танков Leopard 2
Forbes: Потеря сразу трёх Leopard 2 за последние дни стала тяжёлым ударом по ВСУ
Украинская армия за несколько дней лишилась сразу трёх немецких танков Leopard 2 в Запорожской области. Об этом со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа написали в Forbes.
Авторы материала напомнили, что в последний раз ВСУ массово теряли западную технику в начале своего контрнаступления. Тогда от огня российских войск были выведены из строя не только немецкие "кошки", но и американские БМП M2 Bradley.
"Украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2. Это самая тяжёлая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях", — сделали вывод в журнале.
По мнению действующего полковника австрийской армии Маркуса Райснера, к началу октября Киев лишился третьей части поставленных Leopard 2. Дабы компенсировать потери, Берлин пообещал отправить ВСУ ещё одну партию из 10 танков. Впрочем, это будут уже не новые бронемашины, а устаревшие Leopard 1A5.
Flickr / Massimo Foti