ВСУ понесли самую тяжёлую потерю, лишившись сразу трёх танков Leopard 2

Украинская армия за несколько дней лишилась сразу трёх немецких танков Leopard 2 в Запорожской области. Об этом со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа написали в Forbes.

Авторы материала напомнили, что в последний раз ВСУ массово теряли западную технику в начале своего контрнаступления. Тогда от огня российских войск были выведены из строя не только немецкие "кошки", но и американские БМП M2 Bradley.

"Украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2. Это самая тяжёлая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях", — сделали вывод в журнале.