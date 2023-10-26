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Опубликовано 26 октября 2023, 02:08
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ВСУ понесли самую тяжёлую потерю, лишившись сразу трёх танков Leopard 2

Forbes: Потеря сразу трёх Leopard 2 за последние дни стала тяжёлым ударом по ВСУ

Украинская армия за несколько дней лишилась сразу трёх немецких танков Leopard 2 в Запорожской области. Об этом со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа написали в Forbes.

Авторы материала напомнили, что в последний раз ВСУ массово теряли западную технику в начале своего контрнаступления. Тогда от огня российских войск были выведены из строя не только немецкие "кошки", но и американские БМП M2 Bradley.

"Украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2. Это самая тяжёлая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях", — сделали вывод в журнале.

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По мнению действующего полковника австрийской армии Маркуса Райснера, к началу октября Киев лишился третьей части поставленных Leopard 2. Дабы компенсировать потери, Берлин пообещал отправить ВСУ ещё одну партию из 10 танков. Впрочем, это будут уже не новые бронемашины, а устаревшие Leopard 1A5.

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Flickr / Massimo Foti

Илья Пушкарев
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