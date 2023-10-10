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10 октября, 18:11

Германия отправит Киеву новых "Леопардов"

МО Германии анонсировало отправку Киеву в ближайшие недели 10 танков Leopard 1A5

Министерство обороны Германии заявило, что отправит Киеву ещё десять танков Leopard 1A5. В ведомстве также отметили, что обеспечивается бесперебойная подача боеприпасов, в том числе на подходе дополнительные калибра 155 мм.

"Кроме того, в ближайшие несколько недель на Украину прибудут ещё десять основных боевых танков Leopard 1A5, ещё три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и около 20 бронированных машин скорой помощи", — добавили в Минобороны ФРГ.

Также Берлин отправит Киеву дополнительную систему ПВО IRIS-T. В заявлении министерства указано, что в Европе Германия — самый важный сторонник Незалежной, второй в мире после США. Ожидается, что к концу года в ФРГ пройдут обучение десять тысяч украинских военных.

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ТАСС / imago / photothek / Thomas Imo

Никита Осипов
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