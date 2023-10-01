Названы реальные потери танков Leopard 2 на Украине

Украинские войска потеряли в боях уже около трети немецких танков Leopard 2. Неутешительные для Киева данные озвучил полковник ВС Австрии Маркус Райснер. По словам офицера, эффективность этих машин в реальном бою не оправдала ожиданий.

Также военачальник упрекнул некоторых союзников киевского режима в невыполнении обещаний. Он отметил, что ряд стран до сих пор не снабдил Украину техникой, отправка которой была анонсирована.

"Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", — цитирует Райснера Die Welt.