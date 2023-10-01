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1 октября, 00:51

Британия хочет отправить военных на Украину для обучения ВСУ

Telegraph: Британские войска впервые начнут обучать ВСУ на Украине

Лондон планирует отправить на Украину своих военнослужащих с целью организовать обучение украинских военных у них на родине. По данным издания Telegraph, о переносе программы подготовки на территорию Незалежной сообщил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

Вопрос переброски инструкторов на запад Незалежной министр уже обсудил с командованием королевской армии. Также руководитель ведомства призвал наладить на территории Украины производство военной продукции. Впрочем, уверены журналисты, описанный сценарий привёл бы к международной эскалации.

"Я думаю, что есть возможность, о которой я говорил сегодня, того, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину", приводят слова Шэппса в Telegraph.

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На фоне грандиозных планов Министерства обороны Британии МИД страны назвал поддержку Украины "тяжёлой и болезненной". Такое заявление зарубежные дипломаты сделали спустя несколько дней после введения Россией новых санкций против Соединённого Королевства.

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Илья Пушкарев
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