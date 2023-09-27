Россия расширила список санкций против Великобритании
МИД: Россия ввела санкции против 23 военных, журналистов и политологов Британии
Россия приняла решение пополнить санкционный перечень граждан Великобритании, туда вошло 23 человека. Об этом сообщили в МИД РФ, подчеркнув, что речь идёт об ответной мере на антироссийскую политику Лондона.
"Принято решение о расширении российского стоп-листа за счёт включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)", — указано в заявлении дипведомства.
Среди тех, кому теперь закрыт въезд в Россию, оказался начальник штаба обороны ВС Британии Энтони Радакин, курирующий подготовку солдат армии Украины. Также в списке председатель Объединённого разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и глава совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.
Санкции коснулись и ряда сотрудников политологических центров Британии, которые занимались сбором информации для борьбы с Россией. Среди них — Королевский объединённый институт оборонных исследований, "Фонд Генри Джексона" и институт Civitas.
"Попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны", — подчеркнули в МИД.
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Напомним, власти Великобритании ввели санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. А в августе Лондон объявил санкции против шести оборонных компаний Белоруссии, которые якобы поддерживают деятельность с РФ.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев