Россия расширила список санкций против Великобритании

Россия приняла решение пополнить санкционный перечень граждан Великобритании, туда вошло 23 человека. Об этом сообщили в МИД РФ, подчеркнув, что речь идёт об ответной мере на антироссийскую политику Лондона.

"Принято решение о расширении российского стоп-листа за счёт включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)", — указано в заявлении дипведомства.

Среди тех, кому теперь закрыт въезд в Россию, оказался начальник штаба обороны ВС Британии Энтони Радакин, курирующий подготовку солдат армии Украины. Также в списке председатель Объединённого разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и глава совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Санкции коснулись и ряда сотрудников политологических центров Британии, которые занимались сбором информации для борьбы с Россией. Среди них — Королевский объединённый институт оборонных исследований, "Фонд Генри Джексона" и институт Civitas.

"Попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны", — подчеркнули в МИД.