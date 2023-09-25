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25 сентября, 12:11

"Россия слабой не будет": Политолог ответил на слова главы МИД Финляндии о санкциях против простых людей

Политолог Светов: В ЕС начали признавать, что санкции нацелены против людей

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, что введённые в отношении России санкции Запада направлены и на простых граждан. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT.

"Прошло полтора года, и они честно начали сознаваться в том, что санкции направлены против людей. Каждый пакет санкций принимался, и к нему в дополнение подчёркивалось, что санкции носят целевой характер, и прикладывались списки, против кого персонально вводились санкции. А теперь честно признали, что все списки для отвода глаз, а направлены они против всех граждан России", — высказался политолог.

По словам эксперта, честное признание главы МИД Финляндии говорит в том, что самостоятельности в этих вопросах Хельсинки не имеет. Он подчеркнул, что Финляндии 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь всё резко поменялось.

"Им нужна слабая Россия. Ну, Россия слабой не будет, а как вы будете, непонятно", — заключил эксперт.

Светов дополнил, что в Финляндии начинаются забастовки граждан из-за помощи Украине и игнорирования внутренних проблем.

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Как рассказывал Лайф, глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции нацелены на простых россиян. Она считает, что и Россия, и её народ понимают свою ответственность за "несправедливую и незаконную войну" и необходимость "платить" за её ведение.

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Александра Мышляева
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