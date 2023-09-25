Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что санкции нацелены на простых россиян

Западные санкции против РФ нацелены в том числе и на простых россиян, признала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Да, из-за санкций страдают обычные граждане. Но я не думаю, что у нас есть выбор", — сказала она в интервью The Washington Post.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что и Россия, и её народ понимают свою ответственность за "несправедливую и незаконную войну" и необходимость "платить" за её ведение.