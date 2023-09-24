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24 сентября, 03:01

Венесуэла призвала ООН создать свободную от санкций Запада зону

Глава МИД Венесуэлы Хиль: ООН должна создать зону, свободную от санкций

Организация Объединённых Наций (ООН) должна озаботиться созданием зоны, свободной от западных санкций. О необходимости этой меры заявил на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел Венесуэлы республики Иван Хиль.

По его словам, в этой зоне финансовые операции, торговля и инвестиции должны быть ограждены от санкций западных стран.

"Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав", — пояснил Хиль.

Он подчеркнул, что экономика Венесуэлы начала восстанавливаться, несмотря на осадное положение, грабёж со стороны западных стран и санкции. Кроме того, у государства есть прогнозируемые показатели роста, которые существенно превосходят другие страны региона.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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