Венесуэла призвала ООН создать свободную от санкций Запада зону
Глава МИД Венесуэлы Хиль: ООН должна создать зону, свободную от санкций
Организация Объединённых Наций (ООН) должна озаботиться созданием зоны, свободной от западных санкций. О необходимости этой меры заявил на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел Венесуэлы республики Иван Хиль.
По его словам, в этой зоне финансовые операции, торговля и инвестиции должны быть ограждены от санкций западных стран.
"Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав", — пояснил Хиль.
Он подчеркнул, что экономика Венесуэлы начала восстанавливаться, несмотря на осадное положение, грабёж со стороны западных стран и санкции. Кроме того, у государства есть прогнозируемые показатели роста, которые существенно превосходят другие страны региона.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти готовы смягчить введённые против Венесуэлы санкции только в том случае, если Каракас предпримет конкретные шаги по "восстановлению демократии".
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