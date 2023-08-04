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4 августа, 10:31

В Кремле прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС

Песков: Заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС необходимо обсудить концептуально

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявку Венесуэлы на присоединение к БРИКС сначала необходимо обсудить концептуально с партнёрами по формату.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, возможно ли рассмотрение данной темы на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Это очень важная тема — расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита", — сказал Песков журналистам.

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Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявил о том, что страна направила официальный запрос на вступление в БРИКС. Заявки на вступление уже подали также Египет и Эфиопия. Сейчас БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

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Getty Images / Halil Sagirkaya

Илья Суриков
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