В Кремле прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС
Песков: Заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС необходимо обсудить концептуально
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявку Венесуэлы на присоединение к БРИКС сначала необходимо обсудить концептуально с партнёрами по формату.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, возможно ли рассмотрение данной темы на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике.
"Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Это очень важная тема — расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита", — сказал Песков журналистам.
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявил о том, что страна направила официальный запрос на вступление в БРИКС. Заявки на вступление уже подали также Египет и Эфиопия. Сейчас БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.
Getty Images / Halil Sagirkaya