В Кремле прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявку Венесуэлы на присоединение к БРИКС сначала необходимо обсудить концептуально с партнёрами по формату.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, возможно ли рассмотрение данной темы на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике.