В Белом доме озвучили условия для смягчения санкций против Венесуэлы

Американские власти готовы смягчить введённые против Венесуэлы санкции только в том случае, если Каракас предпримет конкретные шаги по "восстановлению демократии". Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к проведению свободных и честных выборов, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций", — сказала она в ходе брифинга.