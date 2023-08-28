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28 августа, 19:20

В Белом доме озвучили условия для смягчения санкций против Венесуэлы

Белый дом: США ослабят санкции против Венесуэлы, если та придёт к демократии

Американские власти готовы смягчить введённые против Венесуэлы санкции только в том случае, если Каракас предпримет конкретные шаги по "восстановлению демократии". Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к проведению свободных и честных выборов, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций", — сказала она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома добавила, что в настоящее время Венесуэла так и не предприняла каких-либо действий, а потому все рестрикции остаются в силе.

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Тем временем ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна направила официальный запрос на вступление в БРИКС. Напомним, с 1 января 2024 года БРИКС пополнится шестью новыми членами: Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией.

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Наталья Исакова
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