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24 августа, 08:03
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Шесть новых стран войдут в состав БРИКС в 2024 году

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС официально объявил, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдёт шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

"Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС. Членство вступает в силу с 1 января 2024 года", — отметил Рамафоса.

Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию

Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию

Напомним, саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. Главы государств объединения согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых участников. При этом, по предварительным данным, с расширением БРИКС не станет менять название.

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ТАСС / EPA / GIANLUIGI GUERCIA / POOL

Александра Вишнякова
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