Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита, она получила название "Йоханнесбург-2". Об этом объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Декларация "Йоханнесбург-2" принята", — сказал он.
Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи, заявив о том, что БРИКС против какой-либо гегемонии в мире, предложив провести следующий саммит в Казани и выступив за расширение объединения.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ