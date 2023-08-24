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24 августа, 07:55

Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита, она получила название "Йоханнесбург-2". Об этом объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Декларация "Йоханнесбург-2" принята", сказал он.

СМИ раскрыли пять новых участников БРИКС

СМИ раскрыли пять новых участников БРИКС

Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи, заявив о том, что БРИКС против какой-либо гегемонии в мире, предложив провести следующий саммит в Казани и выступив за расширение объединения.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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