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24 августа, 02:27

СМИ раскрыли пять новых участников БРИКС

UOL: В БРИКС войдут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ

Новыми членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станут пять стран. В их числе — Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом сообщил бразильский новостной портал UOL со ссылкой на документ.

"БРИКС объявит о расширении организации ещё на пять стран. <…> В окончательный список стран вошли Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет", — сказано в сообщении.

Новые государства – члены БРИКС были распределены по географическому принципу. Шестой член объединения может быть принят уже в ближайшие годы.

В БРИКС решили не менять название после расширения

В БРИКС решили не менять название после расширения

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. В ходе него главы государств – стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых участников.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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