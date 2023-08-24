СМИ раскрыли пять новых участников БРИКС

Новыми членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станут пять стран. В их числе — Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом сообщил бразильский новостной портал UOL со ссылкой на документ.

"БРИКС объявит о расширении организации ещё на пять стран. <…> В окончательный список стран вошли Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет", — сказано в сообщении.

Новые государства – члены БРИКС были распределены по географическому принципу. Шестой член объединения может быть принят уже в ближайшие годы.