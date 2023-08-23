Страны БРИКС договорились по вопросу о расширении сообщества
Reuters: Страны БРИКС приняли документ с параметрами расширения объединения
Главы государств – стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых участников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.
По словам дипломата, лидеры стран БРИКС представят дополнительные детали по поводу расширения группы до завершения саммита, который проходит в Йоханнесбурге. Напомним, мероприятие продлится до 24 августа.
Заявки на вступление в БРИКС официально подали более 20 стран, среди которых Алжир, Аргентина, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и другие.
Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на бизнес-форуме в рамках саммита по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС. Он также пригласил бизнесменов стран на ВЭФ во Владивосток. Сегодня глава государства предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани, поблагодарил организацию за стремление помочь урегулированию на Украине, а также раскрыл причины кризиса в Незалежной и обозначил главную цель РФ.
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