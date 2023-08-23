Страны БРИКС договорились по вопросу о расширении сообщества

Главы государств – стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых участников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

По словам дипломата, лидеры стран БРИКС представят дополнительные детали по поводу расширения группы до завершения саммита, который проходит в Йоханнесбурге. Напомним, мероприятие продлится до 24 августа.