В БРИКС решили не менять название после расширения

Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не станет менять название после расширения, этот вопрос никогда не поднимался среди стран группы. Об этом ТАСС рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

"Я не думаю, что придётся менять название, потому что БРИКС сформировалось как глобальный бренд", — пояснил Суклал.

По его словам, это название принимают во всём мире, БРИКС — это "больше, чем пять стран", поэтому и вопрос о переименовании не возникал ни на одном из этапов.