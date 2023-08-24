В БРИКС решили не менять название после расширения
Шерпа ЮАР: После расширения БРИКС не придётся менять название
Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не станет менять название после расширения, этот вопрос никогда не поднимался среди стран группы. Об этом ТАСС рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.
"Я не думаю, что придётся менять название, потому что БРИКС сформировалось как глобальный бренд", — пояснил Суклал.
По его словам, это название принимают во всём мире, БРИКС — это "больше, чем пять стран", поэтому и вопрос о переименовании не возникал ни на одном из этапов.
Напомним, что ранее главы государств – стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых участников.
ТАСС / ALET PRETORIUS / POOL