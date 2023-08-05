Мадуро назвал виновного в организации попытки покушения на него в 2018 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что бывший лидер США Дональд Трамп виновен в организации покушения на него в 2018 году. Заявление он озвучил на праздновании 86-летия Национальной гвардии страны.

"По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента США Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение", — сообщил Мадуро.

По его словам, экс-глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос под конец пребывания у власти спонсировал подготовку террористической группы и за несколько дней до попытки покушения заявлял о скором смене режима в Венесуэле.