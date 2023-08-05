Мадуро назвал виновного в организации попытки покушения на него в 2018 году
Президент Венесуэлы Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на себя в 2018 году
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что бывший лидер США Дональд Трамп виновен в организации покушения на него в 2018 году. Заявление он озвучил на праздновании 86-летия Национальной гвардии страны.
"По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента США Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение", — сообщил Мадуро.
По его словам, экс-глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос под конец пребывания у власти спонсировал подготовку террористической группы и за несколько дней до попытки покушения заявлял о скором смене режима в Венесуэле.
Попытка покушения на Мадуро была совершена в августе 2018 года в Каракасе. Его хотели осуществить с использованием дронов, начинённых взрывчаткой. Семь сотрудников силовых структур получили ранения, сам президент не пострадал. Тогда лидер Венесуэлы обвинил в покушении США и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.
ТАСС / Rayner Pena