Россия и её президент Владимир Путин одержали победу над теми, кто пытался развязать в стране гражданскую войну. Об этом в прямом эфире телеканала Venezolana de Television заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании 202-й годовщины битвы при Карабобо.



Он подчеркнул, что передаёт Путину слова поддержки с поля битвы в штате Карабобо, где в 1821 году испанской армии было нанесено поражение, положившее начало полному освобождению Венесуэлы от господства Испании. Мадуро заявил, что Путин противостоял попытке предательства и развязывания гражданской войны.

"Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы", — сообщил Мадуро.