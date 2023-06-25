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25 июня, 02:08

Мадуро заявил, что Россия и Путин одержали победу над мятежом

Россия и её президент Владимир Путин одержали победу над теми, кто пытался развязать в стране гражданскую войну. Об этом в прямом эфире телеканала Venezolana de Television заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании 202-й годовщины битвы при Карабобо.

Он подчеркнул, что передаёт Путину слова поддержки с поля битвы в штате Карабобо, где в 1821 году испанской армии было нанесено поражение, положившее начало полному освобождению Венесуэлы от господства Испании. Мадуро заявил, что Путин противостоял попытке предательства и развязывания гражданской войны.

"Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы", — сообщил Мадуро.

Не участвовавшие в мятеже вагнеровцы подпишут контракты с Минобороны

Не участвовавшие в мятеже вагнеровцы подпишут контракты с Минобороны

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о полной поддержке главе государства Владимиру Путину и выразил уверенность в том, что после попытки мятежа в России будут сохранены порядок и единство.

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ТАСС / ANDRE COELHO

Анатолий Симоненко
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