Президент Кубы Диас-Канель выразил полную поддержку Путину и народу России

Кубинские власти заявили о полной поддержке главе государства Владимиру Путину и выразили уверенность в том, что после попытки мятежа в России будут сохранены порядок и единство. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Мигель Диас-Канель на странице в "Твиттере".