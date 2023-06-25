Президент Кубы Диас-Канель выразил полную поддержку Путину и народу России
Президент Кубы уверен в сохранении порядка и единства в России после попытки мятежа
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC
Кубинские власти заявили о полной поддержке главе государства Владимиру Путину и выразили уверенность в том, что после попытки мятежа в России будут сохранены порядок и единство. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Мигель Диас-Канель на странице в "Твиттере".
"Выражаю солидарность народа и Правительства Кубы уважаемому президенту [России Владимиру] Путину и братскому народу Российской Федерации перед лицом попыток вооружённого мятежа в стране. Мы полностью убеждены, что единство и конституционный порядок восторжествуют", — заявил президент.
Накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.