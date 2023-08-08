Великобритания ввела санкции против шести оборонных предприятий Белоруссии

Великобритания ввела санкции против шести оборонных компаний и предприятий Белоруссии, сообщили в МИД королевства. В случае обнаружения активов организаций у себя в стране Лондон заморозит их. Так, под рестрикции попали:

Белорусское оптико-механическое объединение (с 2011 года — холдинг "Беломо");

Гомельский радиозавод;

"Кидма тек" (занимается разработкой и производством оптических и оптико-электронных прицелов, а также приборов и систем наблюдения);

Оршанский авиаремонтный завод;

Проектно-конструкторское предприятие оптико-электронной промышленности "Пеленг";

2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения (специализируется на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО).

Внешнеполитическое ведомство Британии аргументировало решение тем, что вышеназванные организации якобы получают от белорусского правительства выгоду в "стратегически важном" для него оборонном секторе.