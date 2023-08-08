Великобритания ввела санкции против шести оборонных предприятий Белоруссии
Великобритания ввела санкции против шести оборонных компаний и предприятий Белоруссии, сообщили в МИД королевства. В случае обнаружения активов организаций у себя в стране Лондон заморозит их. Так, под рестрикции попали:
- Белорусское оптико-механическое объединение (с 2011 года — холдинг "Беломо");
- Гомельский радиозавод;
- "Кидма тек" (занимается разработкой и производством оптических и оптико-электронных прицелов, а также приборов и систем наблюдения);
- Оршанский авиаремонтный завод;
- Проектно-конструкторское предприятие оптико-электронной промышленности "Пеленг";
- 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения (специализируется на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО).
Внешнеполитическое ведомство Британии аргументировало решение тем, что вышеназванные организации якобы получают от белорусского правительства выгоду в "стратегически важном" для него оборонном секторе.
А Министерство финансов США тем временем сняло санкции с яхты российского бизнесмена. В списке указано, что судно связано с Сергеем Адоньевым.
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ТАСС / Виктор Драчев