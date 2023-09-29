ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 04:41
11613

Военные ЗВО получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard

Военным вручили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard в зоне СВО

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа получили сертификаты на выплату денежных средств за уничтожение немецкого танка Leopard в бою на Купянском направлении в зоне спецоперации. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.

Вручение денежных сертификатов военнослужащим ЗВО за уничтожение танка Leopard. Видео © t.me / Минобороны России

"Расчёт гаубицы Д-30 незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу. Экипаж второго танка Leopard успел покинуть технику, но саму боевую машину спасти им не удалось", — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что военнослужащих, уничтоживших немецкую боевую машину, представляли командир орудия Д-30 с позывным Стёпа и начальник расчёта БПЛА с позывным Гамлет.

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Ранее Лайф писал, что российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Накануне силы ВС РФ отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артёмовском и Лисичанском направлениях.

BannerImage

t.me / Минобороны России

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar