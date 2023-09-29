Военные ЗВО получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа получили сертификаты на выплату денежных средств за уничтожение немецкого танка Leopard в бою на Купянском направлении в зоне спецоперации. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.

Вручение денежных сертификатов военнослужащим ЗВО за уничтожение танка Leopard. Видео © t.me / Минобороны России

"Расчёт гаубицы Д-30 незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу. Экипаж второго танка Leopard успел покинуть технику, но саму боевую машину спасти им не удалось", — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что военнослужащих, уничтоживших немецкую боевую машину, представляли командир орудия Д-30 с позывным Стёпа и начальник расчёта БПЛА с позывным Гамлет.