Военные ЗВО получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
Военным вручили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard в зоне СВО
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа получили сертификаты на выплату денежных средств за уничтожение немецкого танка Leopard в бою на Купянском направлении в зоне спецоперации. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.
Вручение денежных сертификатов военнослужащим ЗВО за уничтожение танка Leopard. Видео © t.me / Минобороны России
"Расчёт гаубицы Д-30 незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу. Экипаж второго танка Leopard успел покинуть технику, но саму боевую машину спасти им не удалось", — говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что военнослужащих, уничтоживших немецкую боевую машину, представляли командир орудия Д-30 с позывным Стёпа и начальник расчёта БПЛА с позывным Гамлет.
Ранее Лайф писал, что российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Накануне силы ВС РФ отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артёмовском и Лисичанском направлениях.
t.me / Минобороны России