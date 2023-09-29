Российские войска отбили шесть атак ВСУ на трёх направлениях

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили, накануне силы ВС РФ отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артёмовском и Лисичанском направлениях.

"Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак ВСУ на Лисичанском, Артёмовском и Авдеевском направлениях. Авиацией группировки уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районе населённых пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский, Фёдоровка", — приводит его заявление РИА "Новости".

Силами группировки также были ликвидированы пункты временной дислокации ВСУ под Розовкой и Победой в ДНР, добавил офицер.