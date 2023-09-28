Российские войска улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении и отразили две атаки ВСУ в районе села Приютного Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Приютное Запорожской области" — сообщили там.