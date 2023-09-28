Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 11:35

ВС России улучшили положение важном направлении СВО

Минобороны РФ сообщило об улучшении положения войск на Южно-Донецком направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении и отразили две атаки ВСУ в районе села Приютного Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Приютное Запорожской области" — сообщили там.

ВСУ лишились до 190 бойцов, пытаясь атаковать на Донецком направлении

ВСУ лишились до 190 бойцов, пытаясь атаковать на Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал, что у села Работина сдалась в плен ВС РФ очередная группа ВСУ. Как уточнили Минобороны, на Запорожском направлении украинская сторона уже лишилась тысячи солдат, которые пытались наступать на данном участке фронта.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров