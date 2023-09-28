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28 сентября, 11:29

ВСУ лишились до 190 бойцов, пытаясь атаковать на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 190 человек в ходе провальных атак на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 190 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также украинские войска лишились 11 автомобилей.

В пресс-службе оборонного ведомства указали, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б". Кроме того, ВС РФ отразили на этом направлении две атаки противника в районе Первомайского и к западу от Весёлого Донецкой Народной Республики.

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Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у села Клещеевка Донецкой Народной Республики. В результате противник потерял около 30 бойцов, два танка и бронемашины.

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Иван Косицын
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