ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 190 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также украинские войска лишились 11 автомобилей.

В пресс-службе оборонного ведомства указали, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б". Кроме того, ВС РФ отразили на этом направлении две атаки противника в районе Первомайского и к западу от Весёлого Донецкой Народной Республики.