Российские военные в ходе боёв в зоне спецоперации массово уничтожают лучшие западные танки, используя различные варианты противотанковой управляемой ракеты "Корнет". Об этом пишет Military Watch Magazine.

Авторы статьи отмечают, что ПТРК уже давно доказал свою способность уничтожать лучшие западные бронированные танки. Техника может нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной бронёй, в том числе современные варианты Leopard 2A6. К слову, с начала украинского контрнаступления ВСУ уже лишились значительного количества перечисленной техники. При этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери оказались ещё более существенными.

Вместе с тем обозреватель отметил, что западные союзники Киева развёртывают не только спецназ и вспомогательный персонал, но и передовых бойцов из регулярных частей. Как отмечается в статье, многие эксперты уже давно заговорили о том, что управлять переданной Украине техникой будет западный персонал.

"В качестве примера можно привести ракетные батареи Patriot, которые были отправлены в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов", — пояснил автор статьи.