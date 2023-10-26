ВСУ потеряли сразу два Leopard на Запорожском направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих", — рассказали там.

Противник потерял три танка, в том числе два германских Leopard, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие Д-20, а также американские артиллерийскую систему М777 и гаубицу М119.