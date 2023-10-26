ВСУ потеряли сразу два Leopard на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении
За минувшие сутки ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих", — рассказали там.
Противник потерял три танка, в том числе два германских Leopard, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие Д-20, а также американские артиллерийскую систему М777 и гаубицу М119.
Также Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Всего за минувшие сутки на Херсонском направлении было уничтожено около 25 украинских военнослужащих.
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