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Опубликовано 26 октября 2023, 11:27
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ВСУ потеряли сразу два Leopard на Запорожском направлении

ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих", — рассказали там.

Противник потерял три танка, в том числе два германских Leopard, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие Д-20, а также американские артиллерийскую систему М777 и гаубицу М119.

Склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области превратился в руины
Склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области превратился в руины

Также Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Всего за минувшие сутки на Херсонском направлении было уничтожено около 25 украинских военнослужащих.

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Getty Images / Kay Nietfeld

Матвей Константинов
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