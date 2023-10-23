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23 октября, 12:50

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в понедельник, 23 октября.

Там также отметили, что за сутки на Купянском направлении противник потерял до 195 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, столько же автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и орудие Д-20.

"Кроме того, в районе населённого пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — добавили в ведомстве.

Украинский Ми-8 сбит из "Бука" над Харьковской областью

Украинский Ми-8 сбит из "Бука" над Харьковской областью

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Оперативно-тактическая и армейская авиация и беспилотники Вооружённых сил России поразили живую силу и военную технику противника в 118 районах.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов
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