Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в понедельник, 23 октября.

Там также отметили, что за сутки на Купянском направлении противник потерял до 195 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, столько же автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и орудие Д-20.

"Кроме того, в районе населённого пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — добавили в ведомстве.