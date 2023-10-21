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Опубликовано 21 октября 2023, 11:58
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ВС РФ уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там также указали, что оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.

"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал о том, что украинские войска за сутки потеряли три танка в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он добавил, что ВСУ проявляют активность в районе села Вербовое, они используют кассетные снаряды и планирующие бомбы.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Илья Суриков
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