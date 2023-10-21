ВС РФ уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там также указали, что оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.

"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.