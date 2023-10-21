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21 октября, 11:32

ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Одессы

Минобороны России: Авиация ВКС РФ сбила украинский Су-24 в районе Одессы

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский самолёт Су-24 в районе Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одессы сбит украинский самолёт Су-24", — говорится в сообщении.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение последних суток сбили два самолёта МиГ-29, самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил.

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Ранее в ДНР рассказали об успехах российских войск в продвижении по всей линии фронта. В частности, ВС РФ добились значительных результатов в районах Купянска и Артёмовска.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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