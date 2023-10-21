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Опубликовано 21 октября 2023, 10:53
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Российские военные подбили три украинских танка у Работина

Рогов: ВС РФ подбили три танка ВСУ у села Работино, пресечена попытка прорыва

Украинские войска за сутки потеряли три танка в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была попытка противника прорваться в районе Работина с помощью бронетехники, но неудачная. За сутки подбито три танка, один "подранок" ушёл", — приводит слова Рогова ТАСС.

Он добавил, что ВСУ проявляют активность в районе села Вербовое, они используют кассетные снаряды и планирующие бомбы. Российские военные отвечают тяжёлыми огнемётными системами и фугасными авиабомбами.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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