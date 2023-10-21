Российские военные подбили три украинских танка у Работина
Рогов: ВС РФ подбили три танка ВСУ у села Работино, пресечена попытка прорыва
Украинские войска за сутки потеряли три танка в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Была попытка противника прорваться в районе Работина с помощью бронетехники, но неудачная. За сутки подбито три танка, один "подранок" ушёл", — приводит слова Рогова ТАСС.
Он добавил, что ВСУ проявляют активность в районе села Вербовое, они используют кассетные снаряды и планирующие бомбы. Российские военные отвечают тяжёлыми огнемётными системами и фугасными авиабомбами.
Ранее в Британии раскрыли неприятную для Киева правду о ракетах ATACMS. По словам авторов журнала Spectator, они оказались неэффективными из-за контрмер российских военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ