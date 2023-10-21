В Британии раскрыли неприятную для Киева правду о ракетах ATACMS

"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", — говорится в статье.

По словам авторов публикации, российские войска показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву. Будь то морские беспилотники или дальнобойные ракеты. Как пишет издание, увеличение помощи Украине не изменит ход конфликта. ВСУ провалили контрнаступление и получили "тяжёлый удар".