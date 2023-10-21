В Британии раскрыли неприятную для Киева правду о ракетах ATACMS
Spectator: Ракеты ATACMS оказались бесполезны из-за контрмер российских войск
Американские тактические баллистические ракеты ATACMS, поставленные ВСУ, оказались неэффективными из-за контрмер российских военных. Об этом пишет британское издание Spectator.
"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", — говорится в статье.
По словам авторов публикации, российские войска показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву. Будь то морские беспилотники или дальнобойные ракеты. Как пишет издание, увеличение помощи Украине не изменит ход конфликта. ВСУ провалили контрнаступление и получили "тяжёлый удар".
MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System, "Армейский тактический ракетный комплекс") является твердотопливной тактической баллистической ракетой класса "земля – земля". Её производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS.
Напомним, ранее узнали о передаче Украине ракет ATACMS, после чего факт появления нового оружия на фронте подтвердили председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, а также в пресс-службе Белого дома. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба при этом заявил, что вооружение будут поставлять на постоянной основе и в ещё большем количестве, а командир расчёта ЗРК с позывным Пуля заверил, что российские военные быстро научатся сбивать ATACMS.
Getty Images / South Korean Defense Ministry