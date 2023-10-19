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19 октября, 14:34

"Будем их уничтожать": Военный эксперт назвал ракеты ATACMS распиаренным старьём

Военный эксперт Бижев назвал ATACMS старыми ракетами с хорошим пиаром

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Поставленные Киеву западные дальнобойные ракеты ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя и будут так же гореть, как и прочее вооружение. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев, отметив, что это просто старые ракеты, получившие хороший пиар.

Он напомнил ситуацию с поставками западных ракет Storm Shadow, которыми Владимир Зеленский тоже какое-то время пытался напугать Россию. Однако завершилось всё тем, что наши бойцы научились их эффективно перехватывать и даже смогли изучить начинку. Вместе с тем генерал-лейтенант добавил, что российские военные уже давно проходят обучение на тренажёрах, имитирующих полёты ATACMS, чтобы быть готовыми к встрече с ними лицом к лицу.

"Мы уже готовы давно к ним. Моделировали борьбу с этими средствами воздушного нападения, имитировали удары, и расчёты тренировались уже. <...> Мы их будем уничтожать на боевых позициях. И мы их будем уничтожать в полёте", — подчеркнул Бижев.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже на Украине: Какой ответ есть у России

Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже на Украине: Какой ответ есть у России

Напомним, на днях СМИ узнали о передаче Украине ракет ATACMS, после чего факт появления нового оружия на фронте подтвердили председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, а также в пресс-службе Белого дома. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба при этом заявил, что вооружение будут поставлять на постоянной основе и в ещё большем количестве, а командир расчёта ЗРК с позывным Пуля заверил, что российские военные быстро научатся сбивать ATACMS.

Николь Вербер
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