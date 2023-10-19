Поставленные Киеву западные дальнобойные ракеты ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя и будут так же гореть, как и прочее вооружение. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев, отметив, что это просто старые ракеты, получившие хороший пиар.

Он напомнил ситуацию с поставками западных ракет Storm Shadow, которыми Владимир Зеленский тоже какое-то время пытался напугать Россию. Однако завершилось всё тем, что наши бойцы научились их эффективно перехватывать и даже смогли изучить начинку. Вместе с тем генерал-лейтенант добавил, что российские военные уже давно проходят обучение на тренажёрах, имитирующих полёты ATACMS, чтобы быть готовыми к встрече с ними лицом к лицу.