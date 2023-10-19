Командир расчёта ЗРК с позывным Пуля: Мы быстро научимся сбивать ракеты ATACMS

Российские военные в зоне специальной военной операции не боятся западных ракет ATACMS и уверены, что смогут им противостоять. Об этом рассказал журналистам командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. Он не сомневается, что совсем скоро мы "будем сбивать и ATACMS", причём вполне успешно.