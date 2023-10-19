Командир расчёта ЗРК с позывным Пуля: Мы быстро научимся сбивать ракеты ATACMS
Российские военные в зоне специальной военной операции не боятся западных ракет ATACMS и уверены, что смогут им противостоять. Об этом рассказал журналистам командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. Он не сомневается, что совсем скоро мы "будем сбивать и ATACMS", причём вполне успешно.
"Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаём способы противодействия и алгоритмы работы", — приводит РИА "Новости" слова собеседника.
Прежде всего, по словам офицера, российским специалистам необходимо изучить траекторию полёта ракеты и понять её манёвренность и возможную скорость. Затем нужно будет отследить практическое выполнение пуска, а дальше, как говорится, — дело техники.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Штаты тайно передали Киеву небольшое число ракет ATACMS. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил, что на месте обстрела в Бердянске нашли обломки этого оружия. Факт передачи также подтвердили в Белом доме.
ТАСС / Виталий Невар