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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 10:42
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Путин ответил США, заявившим о поражении России на Украине

Путин назвал смешной отправку ATACMS Киеву, если РФ якобы уже "проиграла"

Президент РФ Владимир Путин указал на противоречие в словах и действиях Вашингтона, который объявил Россию проигравшей стороной в противостоянии с Украиной, но зачем-то продолжает отправлять Киеву ракеты ATACMS. Глава государства назвал это смешным.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставку ракет ATACMS Украине со стороны США. Видео © LIFE

"Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие", — отметил он во время визита в Пекин, отвечая на вопросы журналистов.

Путин отреагировал на поставки ВСУ ракет ATACMS
Путин отреагировал на поставки ВСУ ракет ATACMS

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Штаты тайно передали Киеву небольшое число ракет ATACMS. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил, что на месте обстрела в Бердянске нашли обломки этого оружия. Факт передачи также подтвердили в Белом доме.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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