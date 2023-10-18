Президент РФ Владимир Путин указал на противоречие в словах и действиях Вашингтона, который объявил Россию проигравшей стороной в противостоянии с Украиной, но зачем-то продолжает отправлять Киеву ракеты ATACMS. Глава государства назвал это смешным.

"Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие", — отметил он во время визита в Пекин, отвечая на вопросы журналистов.