Путин ответил США, заявившим о поражении России на Украине
Путин назвал смешной отправку ATACMS Киеву, если РФ якобы уже "проиграла"
Президент РФ Владимир Путин указал на противоречие в словах и действиях Вашингтона, который объявил Россию проигравшей стороной в противостоянии с Украиной, но зачем-то продолжает отправлять Киеву ракеты ATACMS. Глава государства назвал это смешным.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставку ракет ATACMS Украине со стороны США. Видео © LIFE
"Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие", — отметил он во время визита в Пекин, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Штаты тайно передали Киеву небольшое число ракет ATACMS. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил, что на месте обстрела в Бердянске нашли обломки этого оружия. Факт передачи также подтвердили в Белом доме.
LIFE / Павел Баранов