Американские ракеты ATACMS в составе ВСУ наносят вред и создают дополнительные угрозы, но Россия сможет отражать эти атаки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Что самое главное — это кардинально не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это очередная ошибка США", — отметил глава государства.