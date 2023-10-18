Путин отреагировал на поставки ВСУ ракет ATACMS
Путин: Россия сможет отражать атаки американских ракет ATACMS
Американские ракеты ATACMS в составе ВСУ наносят вред и создают дополнительные угрозы, но Россия сможет отражать эти атаки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Путин отреагировал на поставки ВСУ ракет ATACMS. Видео © LIFE
"Что самое главное — это кардинально не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это очередная ошибка США", — отметил глава государства.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Штаты тайно передали Киеву небольшое число ракет ATACMS. Позднее председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на месте обстрела в Бердянске нашли обломки этого вооружения. Факт передачи также подтвердили в Белом доме.
LIFE / Павел Баранов