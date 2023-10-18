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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 10:09
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Путин отреагировал на поставки ВСУ ракет ATACMS

Путин: Россия сможет отражать атаки американских ракет ATACMS

Американские ракеты ATACMS в составе ВСУ наносят вред и создают дополнительные угрозы, но Россия сможет отражать эти атаки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Путин отреагировал на поставки ВСУ ракет ATACMS. Видео © LIFE

"Что самое главное — это кардинально не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это очередная ошибка США", отметил глава государства.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже на Украине: Какой ответ есть у России
Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже на Украине: Какой ответ есть у России

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Штаты тайно передали Киеву небольшое число ракет ATACMS. Позднее председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на месте обстрела в Бердянске нашли обломки этого вооружения. Факт передачи также подтвердили в Белом доме.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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