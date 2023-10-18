В Белом доме официально подтвердили передачу Киеву ракет ATACMS

Вашингтон передал Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полёта 165 километров. Об этом сообщила глава пресс-службы Совета нацбезопасности администрации американского лидера Джо Байдена Эдриенн Уотсон.

"Недавно США предоставили Украине ракеты ATACMS, чья дальность составляет до 165 километров. Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности", — говорится в распространённом заявлении представителя Белого дома.