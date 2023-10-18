В Белом доме официально подтвердили передачу Киеву ракет ATACMS
В Белом доме подтвердили передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полёта 165 км
Вашингтон передал Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полёта 165 километров. Об этом сообщила глава пресс-службы Совета нацбезопасности администрации американского лидера Джо Байдена Эдриенн Уотсон.
"Недавно США предоставили Украине ракеты ATACMS, чья дальность составляет до 165 километров. Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности", — говорится в распространённом заявлении представителя Белого дома.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Белого дома сообщала, что США на днях тайно передали небольшое число ракет ATACMS киевскому режиму. По данным Associated Press, Киев получил "менее дюжины" дальнобойных ракет.
Ранее Лайф писал, что в начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента страны Джо Байдена. Спустя несколько дней западные журналисты узнали, что американский лидер принял решение о поставке боеприпасов ещё в сентябре этого года.