В Пентагоне назвали условие для передачи ракет ATACMS Киеву

Американские власти готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента страны Джо Байдена. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. По его словам, Пентагон готов действовать оперативно в данном вопросе.

"Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать", — сказал он, добавив, что в Минобороны США давно готовились к подобному развитию событий.