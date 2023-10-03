В Пентагоне назвали условие для передачи ракет ATACMS Киеву
Пентагон: США готовы передать Киеву ракеты ATACMS после согласия Байдена
Американские власти готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента страны Джо Байдена. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. По его словам, Пентагон готов действовать оперативно в данном вопросе.
"Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать", — сказал он, добавив, что в Минобороны США давно готовились к подобному развитию событий.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Кремль же, комментируя возможную поставку ракет, заявил, что ВС РФ уже повышают навыки и технические возможности по противодействию этому оружию.
Getty Images / SOPA Images / Attila Husejnow