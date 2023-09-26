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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 10:50
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В Кремле отреагировали на возможные поставки Киеву ракет ATACMS

Песков: Обещанные Украине ракеты ATACMS — это серьёзное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США скоро могут объявить о поставке Украине тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. По словам представителя Кремля, в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают технические навыки и возможности.

"Эти ракеты — серьёзное оружие. Американцы продолжают повышать свою прямую вовлечённость в этот конфликт. Разумеется, каждый раз наши военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам", отметил Песков.

В США раскрыли, почему поставки ATACMS выйдут боком Киеву
В США раскрыли, почему поставки ATACMS выйдут боком Киеву

Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву очень бы хотелось иметь в арсенале эти ракеты, и пообещал, что ВСУ "не станут наносить ими удары по России".

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Getty Images / South Korean Presidential Office

Александр Юнашев
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