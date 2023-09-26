В Кремле отреагировали на возможные поставки Киеву ракет ATACMS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США скоро могут объявить о поставке Украине тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. По словам представителя Кремля, в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают технические навыки и возможности.