В Кремле отреагировали на возможные поставки Киеву ракет ATACMS
Песков: Обещанные Украине ракеты ATACMS — это серьёзное оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США скоро могут объявить о поставке Украине тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. По словам представителя Кремля, в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают технические навыки и возможности.
"Эти ракеты — серьёзное оружие. Американцы продолжают повышать свою прямую вовлечённость в этот конфликт. Разумеется, каждый раз наши военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам", — отметил Песков.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву очень бы хотелось иметь в арсенале эти ракеты, и пообещал, что ВСУ "не станут наносить ими удары по России".
Getty Images / South Korean Presidential Office