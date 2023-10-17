Зеленский подтвердил применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS

Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска получили американские ракеты ATACMS и применили их. Он поблагодарил США за помощь.

"Сегодня особенно благодарны Соединённым Штатам. Наши договорённости выполняются. ATACMS себя показали", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Осколки ракеты ATACMS, найденные после атаки ВСУ на Бердянск. Обложка © t.me / Владимир Рогов