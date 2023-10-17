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17 октября, 16:11
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Зеленский подтвердил применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS

Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска получили американские ракеты ATACMS и применили их. Он поблагодарил США за помощь.

"Сегодня особенно благодарны Соединённым Штатам. Наши договорённости выполняются. ATACMS себя показали", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Осколки ракеты ATACMS, найденные после атаки ВСУ на Бердянск. Обложка © t.me / Владимир Рогов

Осколки ракеты ATACMS, найденные после атаки ВСУ на Бердянск. Обложка © t.me / Владимир Рогов

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон на днях тайно передал небольшое количество ракет ATACMS Киеву. Позже председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске после обстрела ВСУ нашли обломки американской ракеты ATACMS.

В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

Напомним, в начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента страны Джо Байдена. Спустя несколько дней западные журналисты узнали, что Байден принял решение о поставке боеприпасов ещё в сентябре этого года. В Кремле заметили, что в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают свои технические возможности.

MGM-140 ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, её производит американская компания Lockheed Martin. Дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Обложка ©

ТАСС / AP / Virginia Mayo

Никита Никонов
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