В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

Даже если Киев и получит ожидаемые от партнёров ракеты ATACMS и Taurus, то ситуация на поле боя в пользу Украины не изменится. Это признал в эфире телеканала "Рада" советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, то это всё равно не компенсирует разницу в количестве вооружения, которое есть у Российской Федерации", — посетовал Подоляк, но добавил, что на Украине налаживается производство собственных ракет.