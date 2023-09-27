В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией
Подоляк: Ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией
Даже если Киев и получит ожидаемые от партнёров ракеты ATACMS и Taurus, то ситуация на поле боя в пользу Украины не изменится. Это признал в эфире телеканала "Рада" советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, то это всё равно не компенсирует разницу в количестве вооружения, которое есть у Российской Федерации", — посетовал Подоляк, но добавил, что на Украине налаживается производство собственных ракет.
Напомним, Германия в последние месяцы решает вопрос о поставках на Украину ракет Taurus. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц пока сомневается и предлагает сосредоточиться на отправке тяжёлой артиллерии, танков и средств ПВО. Также ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию".
Unsplash