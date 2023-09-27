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Регион
Опубликовано 27 сентября 2023, 20:06
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В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

Подоляк: Ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

Даже если Киев и получит ожидаемые от партнёров ракеты ATACMS и Taurus, то ситуация на поле боя в пользу Украины не изменится. Это признал в эфире телеканала "Рада" советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, то это всё равно не компенсирует разницу в количестве вооружения, которое есть у Российской Федерации", — посетовал Подоляк, но добавил, что на Украине налаживается производство собственных ракет.

Нежелание Шольца передавать Киеву ракеты Taurus связали со страхом перед Россией
Нежелание Шольца передавать Киеву ракеты Taurus связали со страхом перед Россией

Напомним, Германия в последние месяцы решает вопрос о поставках на Украину ракет Taurus. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц пока сомневается и предлагает сосредоточиться на отправке тяжёлой артиллерии, танков и средств ПВО. Также ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию".

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Unsplash

Оксана Попова
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