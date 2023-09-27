Нежелание Шольца передавать Киеву ракеты Taurus связали со страхом перед Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует передачу Киеву ракет Taurus из-за опасений, что в таком случае придётся отправлять и немецких специалистов для помощи в обслуживании техники, а российская сторона расценит это как прямую конфронтацию с Берлином. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Правительство ФРГ уже одобрило передачу ракет Киеву, но в итоге инициативу заблокировал Шольц. Представитель канцлера в разговоре с журналистами заявил, что никакого плана скорой поставки Taurus не существует. При этом немецкие источники WSJ ранее утверждали, что отправка ракет может быть одобрена, если США дадут Украине аналогичное оружие. Речь идёт о дальнобойных ракетах ATACMS.