Нежелание Шольца передавать Киеву ракеты Taurus связали со страхом перед Россией
WSJ: Шольц блокирует передачу Киеву Taurus из-за боязни прямого конфликта с РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует передачу Киеву ракет Taurus из-за опасений, что в таком случае придётся отправлять и немецких специалистов для помощи в обслуживании техники, а российская сторона расценит это как прямую конфронтацию с Берлином. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Правительство ФРГ уже одобрило передачу ракет Киеву, но в итоге инициативу заблокировал Шольц. Представитель канцлера в разговоре с журналистами заявил, что никакого плана скорой поставки Taurus не существует. При этом немецкие источники WSJ ранее утверждали, что отправка ракет может быть одобрена, если США дадут Украине аналогичное оружие. Речь идёт о дальнобойных ракетах ATACMS.
Кроме того, есть у Берлина и другие опасения. В частности, немцы боятся ударов по территории России их оружием. Британия, которая уже передала Киеву ракеты Storm Shadow, проинформировала Берлин о том, как они работают с украинцами, заверив, что те ни разу не наносили ударов без согласия Лондона.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS.
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